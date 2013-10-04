Цены производителей в Германии снова упали
14:14, 04 октября 2013Промышленность
0
Цены производителей в Германии в августе продолжили падение на фоне снижения цен на энергоносители.
В августе цены производителей в Германии снизились на 0,1% относительно предыдущего месяца, когда их снижение также составило 0,1%, сообщают Вести Экономика со ссылкой на данные Федерального статистического агентства страны (Destatis).
В годовом выражении цены упали на 0,5%.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения показателей.
Стоимость энергоносителей упала на 2% по сравнению с прошлым годом и на 0,3% в месячном исчислении.
Читайте также: Украине дешевле купить российский газ в Германии, чем напрямую в России
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter