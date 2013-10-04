Цены производителей в Германии снова упали

Цены производителей в Германии в августе продолжили падение на фоне снижения цен на энергоносители.

В августе цены производителей в Германии снизились на 0,1% относительно предыдущего месяца, когда их снижение также составило 0,1%, сообщают Вести Экономика со ссылкой на данные Федерального статистического агентства страны (Destatis).

В годовом выражении цены упали на 0,5%.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения показателей.

Стоимость энергоносителей упала на 2% по сравнению с прошлым годом и на 0,3% в месячном исчислении.

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