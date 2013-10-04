Рост продаж Mercedes-Benz стал рекордным за всю историю компании

Совокупные продажи автомобилей производства Mercedes-Benz в сентябре 2013 года выросли на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 142,994 тысячи единиц, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

В автоконцерне пояснили, что рекордный за всю историю компании месячный показатель обусловлен в первую очередь сбытом в Китае, где продажи в сентябре увеличились на 21,2%. В Mercedes-Benz ожидают, что и по итогам года продажи автомобилей будут рекордными.

Как указывает Associated Press, сентябрьские продажи Mercedes-Benz в Европе выросли на 14,2 процента, а в США — на 6,7%. При этом в Германии производитель сумел реализовать автомобилей только на 1,5% больше, чем в сентябре 2012-го.