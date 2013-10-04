Саудовская Аравия предлагает Украине создать СП по производству самолетов Ан

Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Украиной в авиакосмической отрасли и предлагает рассмотреть возможность создания совместного предприятия по производству самолетов семейства Ан в этой стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, об этом заявил вице-президент Научно-технологического центра им. короля Абдулазиза принц Турки бин Сауд бин Мухаммед Аль-Сауд в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

«Мы заинтересованы в совместном производстве на территории Саудовской Аравии самолетов семейства Ан», - цитирует принца пресс-служба правительства.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

В числе разработок ГП «Антонов» - самолеты Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

Основными подразделениями ГП «Антонов» являются опытно-конструкторское бюро по проектированию, перспективным и экспериментальным исследованиям, сертификации, сопровождению серийного производства и эксплуатации; опытное производство, основной задачей которого является изготовление экспериментальных образцов авиационной техники; летно-испытательная и доводочная база, предназначенная для проведения летных испытаний, доработки и сертификации самолетов, а также для обучения летного и технического персонала; службы ведущих специалистов по проектам.

В состав ГП «Антонов» также входят авиатранспортное подразделение – национальный авиаперевозчик авиакомпания «Авиалинии Антонова», которая обеспечивает доставку различных грузов по всему миру, и филиал «Серийный завод «Антонов», где налажено серийное производство самолетов «Антонов».