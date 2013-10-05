В Беларуси уточнено и дополнено обвинение фигурантам дела «Уралкалия»

Минск. Следственным комитетом Беларуси на основании полученных следствием дополнительных данных, возникновения новых обстоятельств генеральному директору «Уралкалия» Владиславу Баумгертнеру и другим фигурантам уголовного дела уточнено (дополнено) обвинение.

Об этом УНИАН сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК Беларуси.

«Из уголовного дела выделены и переданы в Генеральную прокуратуру Беларуси 19 томов материалов по факту причинения вреда интересам России. В соответствии с имеющимися договоренностями материалы будут переданы компетентным органам юстиции РФ для осуществления расследования и определения ущерба, причиненного соседней стране», - отметили в Следственном комитете Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 30 июля российская компания «Уралкалий» объявила о выходе из состава белорусско-российского ЗАО «Белорусская калийная компания» (БКК), через которое вместе с «Беларуськалием» поставляла свою продукцию на внешние рынки. Это решение россияне объяснили тем, что белорусская сторона начала экспортировать продукцию «Беларуськалия» в обход БКК.

26 августа было объявлено о возбуждении уголовного дела в отношении ряда руководителей БКК, среди которых председатель наблюдательного совета БКК, гендиректор «Уралкалия» Баумгертнер. Они обвиняются по ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса Беларуси (злоупотребление властью и служебными полномочиями).

Баумгертнер был задержан в Минске и помещен в СИЗО КГБ. Сейчас к нему применяется мера пресечения в виде домашнего ареста.

2 сентября Следственный комитет Беларуси объявил о возбуждении уголовного дела в отношении главного акционера «Уралкалия» Сулеймана Керимова. Он обвиняется в организации злоупотребления властью и служебными полномочиями. Керимов объявлен в международный розыск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как Лукашенко отбил атаку российских олигархов