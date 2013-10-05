Россия перевооружает свой Черноморский флот в обход соглашений с Украиной, сообщает ZN.UA.

Как отмечает издание, Россия изобрела новый способ перевооружать флот: корабли заходят из Новороссийска в Севастополь якобы на ремонт, а затем получают постоянную "прописку" в Крыму.

Москва по-своему решает вопросы модернизации Черноморского флота, не обращая внимания на позицию Киева и нарушая базовые украинско-российские соглашения по военно-морской базе России, в т.ч. и принцип "тип на тип, класс на класс".

Так, в середине февраля 2013 года десантным кораблем "Азов", в нарушение законов и процедур, из Новороссийска в Севастополь был доставлен БТР-82АМ, новейшая модификация базового для ВС России бронетранспортера БТР-80. В Украине новая техника провела около недели на борту десантного корабля и лишь 20 февраля, за несколько часов до посещения военного городка морских пехотинцев в бухте Казачья новым министром обороны РФ Сергеем Шойгу, была доставлена в расположение 810-й бригады морпехов ЧФ.

На официальном уровне факт незаконного ввоза бронетехники на территорию Украины командование ЧФ РФ признало лишь в апреле. Через флотскую пресс-службу было заявлено о том, что "новый бронетранспортер БТР-82АМ, который должен заменить БТР-80, стоящий на вооружении российской армии, проходит испытания на полигоне морской пехоты в Севастополе", и что "главное отличие новой модели БТР-82АМ от предшественника - это автоматическая артиллерийская установка калибра 30-мм, значительно усилившая огневую мощь машины".

Как подчеркивает газета, в планах российских военных на ближайшие годы значится поступление именно этого типа военной техники на вооружение базируемого в Украине подразделения морской пехоты ЧФ России.

Еще одним примером нарушения двусторонних соглашений по ЧФ стал незаконный ввод в Украину нового судна Черноморского флота. В конце апреля из Новороссийска в Севастополь пришел рейдовый буксир нового поколения РБ-389. Официально заявленная цель прибытия - на ремонт. Однако, простояв непродолжительное время у причала, новая техника вспомогательного флота ЧФ принялась за работу, активно включившись в буксировку российских боевых кораблей и судов в акватории Севастополя.

Уже 7 мая РБ-389 был задействован для перешвартовки корабельного состава в парадный строй в рамках подготовки к празднованию 230-й годовщины со дня основания Черноморского флота. Впоследствии выяснилось, что операцию по перегону нового плавсредства на главную базу Черноморского флота в обход базовых соглашений по ЧФ РФ российская сторона готовила заблаговременно: еще в Новороссийске на корме буксира была отпечатана надпись "Севастополь" как порт приписки. Теперь нарушитель границы входит в состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота ЧФ и покидать украинские территориальные воды не намерен.

«11 сентября Москва постаралась, без всякого на то разрешения, незаметно провести через морские ворота Украины очередной караван судов Черноморского флота. В этот день спасательный буксир "Шахтер" поспешил завести на буксире в Севастопольскую военно-морскую базу еще два вспомогательных плавсредства ЧФ - спасательный буксир СБ-4 и водолазное судно ВМ-86. Оба буксируемых судна приписаны к Новороссийску. Но тут Киев возмутился и потребовал от незаконного каравана покинуть украинские территориальные воды и ждать развязки сложившейся ситуации за пределами морских границ Украины. Лишь после согласования проблемного вопроса внешнеполитическими ведомствами двух государств, 14 сентября спасательный буксир СБ-4 и водолазное судно ВМ-86, уже на законных основаниях, зашли в Севастополь на ремонт. Но после истории с буксиром РБ-389 не исключено, что СБ-4 и ВМ-86 останутся на постоянной прописке в севастопольских бухтах», - сообщает ZN.UA.