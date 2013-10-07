Украина планирует выпускать с Беларусью всю линейку сельхозтехники

Минск. Украина планирует в кооперации с Беларусью создать в нашей стране производство всей линейки необходимой сельскохозяйственной техники.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире программы «В центре внимания» телеканала «Беларусь 1».

«В Беларуси удалось сохранить, по сути, самое трудное - это высокотехнологичные производства, тот же МАЗ (минский автомобильный завод – УНИАН). Очень многое делается в сфере оборонной промышленности. Мы планируем вместе с Беларусью скооперироваться и создать у себя производство всей линейки необходимой сельскохозяйственной техники. Здесь опыт Беларуси нам очень пригодится», - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что Украина заинтересована в дальнейшем развитии и наращивании двустороннего сотрудничества с Беларусью.

«В чем заключаются национальные интересы Беларуси в Украине? В чем заключаются национальные интересы Украины в Беларуси? Мы же соседи. В чем наши противоречия? Давайте мы сядем за стол переговоров и максимально сблизим наши позиции, усилим то, в чем совпадают наши интересы. А таких совпадений у нас огромное множество. И именно на оценку наших общих интересов и должна быть нацелена моя поездка в Беларусь. Мы обсудим то общее, что есть между нашими странами, и то, каким образом это может послужить на пользу и Беларуси, и Украине», - сказал Азаров.

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Как сообщал УНИАН, в конце сентября в ходе встречи Николая Азарова и премьер-министра Беларуси Михаила Мясниковича Украина и Беларусь достигли договоренности о том, чтобы 7-8 октября в ходе официального визита Азарова в Беларусь вернуться к обсуждению вопроса о создании транснациональной корпорации по производству сельскохозяйственной техники в Украине.

Ранее, в апреле 2013 года премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял о том, что Украина и Беларусь активизируют создание совместных предприятий по изготовлению сельскохозяйственной техники. Такое предприятие планировалось создать на базе Херсонского машиностроительного завода.

Справка УНИАН. Украина является важным торгово-экономическим партнером предприятий Министерства промышленности Беларуси. Взаимный товарооборот подведомственных предприятий с украинскими компаниями в 2012 году составил 829,3 млн долл. В первом квартале 2013 года взаимный товарооборот достиг 161,9 млн долл.