Цены производителей промпродукции за месяц выросли на 0,2%

В Украине цены производителей промышленной продукции в сентябре 2013 года по сравнению с августом выросли на 0,2%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в годовом выражении (по сравнению с сентябрем 2012 года) цены производителей промпродукции снизились на 0,9%, с начала года (сентябрь 2013 года к декабрю 2012 года) рост составил 2,1%.

Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в августе 2013 года по сравнению с июлем выросли на 1,2%, в годовом выражении (по сравнению с августом 2012 года) цены производителей промпродукции снизились на 0,9%, с начала года (август 2013 года к декабрю 2012 года) рост составил 1,9%.