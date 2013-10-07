"Стирол" проведет полную диагностику аммиакопроводов за 23 млн грн

Крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений концерн «Стирол» (Горловка, Донецкая обл.), входящий в холдинг Ostchem украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа проведет полную диагностику и ремонт 150 коллекторов жидкого и газообразного аммиака.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе холдинга Ostchem.

"Весь комплекс работ, связанных с проведением диагностики и ремонтами трубопроводов жидкого и газообразного аммиака обойдется предприятию в 23 млн грн. Диагностические и ремонтные работы будут проведены на 150 коллекторах жидкого и газообразного аммиака общей протяженностью более 14 км", - цитирует пресс-служба председателя правления «Концерна Стирол» Сергея Павлючука.

При этом он отметил, что все работы будут проводиться с применением капиллярного, ультразвукового и магнитопорошкового методов.

Цель проведения данных мероприятий - повышение безопасности производства.

"Мы максимально эффективно используем временную остановку производства для проведения оценки состояния всех трубопроводов и необходимого ремонта", - подчеркнул Павлючук.

Кроме того, в ходе реализации проекта будет также проведено отдельное техническое обследование хранилища аммиака емкостью 10 000 тонн. «Изначально, мы планировали провести ремонт этого аммиакохранилища в 2014 году, но в связи с начатой крупномасштабной ремонтной кампанией было принято решение по-максимуму использовать временную остановку", - отметил технический директор "Концерна Стирол" Виталий Пономаренко.

Вместе с тем, к реализации проекта по диагностике аммиакопроводов привлечены не только специалисты предприятия, но и пять подрядных организаций - СП «Общество технического надзора ДИЭКС» (Днепропетровск), «Укрнефтегазэксперт» (Харьков), «Донбасский экспертный центр» (Донецк), ГП «Восточный ЭТЦ» (Харьков), ГП «Донецкий ЭТЦ» (Донецк).

Как сообщал УНИАН, 6 августа во время планового капитального ремонта на Горловском химическом заводе концерна «Стирол» произошла авария на аммиакопроводе. Из-за разгерметизации трубопровода произошли выбросы жидкого аммиака.

При аварии 6 августа погибли 5 работников цеха, 8 августа умер в больнице еще один пострадавший. В первые сутки были госпитализированы с ожогами и отравлением 24 человека, затем за врачебной помощью обратились еще несколько работников «Стирола», пострадавших при аварии.

Основной причиной аварии на Горловском химическом заводе концерна "Стирол" стало истончение до 0,6-0,8 мм стенок трубопровода жидкого аммиака из-за длительного коррозионного воздействия окружающей среды и эрозионного воздействия рабочей среды.

Концерн «Стирол», в сентябре временно приостановил производство минеральных удобрений из-за ряда факторов, приведших к сдвигу фаз закупок удобрений и обвалу цен на мировых рынках минеральных удобрений.

Справка УНИАН. Концерн «Стирол» (г. Горловка, Донецкая область) основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений (поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида), полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Кроме того, концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

В сентябре 2010 года концерн «Стирол» вошел в холдинг OSTCHEM Group, подконтрольный Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

По итогам 2012 года концерн увеличил чистый убыток до 2,2 млрд грн с 349,7 млн грн в 2011 году.

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