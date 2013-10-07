Airbus опередил Boeing по заказам новых самолетов

Авиаконцерн Airbus за девять месяцев 2013 года получил заказов на 1062 самолета, говорится в сообщении компании. Основной конкурент европейского производителя — американская компания Boeing — за тот же период отчиталась о заказах на 890 самолетов, передает lenta.ru.

В сентябре Airbus получил заказов на 170 самолетов. Среди крупнейших клиентов Airbus — европейские авиакомпании Lufthansa, British Airways, а также американская Delta Airlines. Lufthansa намерена приобрести 25 лайнеров A350-900, British Airways — 18 самолетов модели A350-1000. Delta планирует купить 10 лайнеров A330-300. Airbus особо отметил, что в последний раз Delta приобретала его продукцию более двадцати лет назад. За сентябрь Airbus поставил своим клиентам 51 самолет.

7 октября агентство Bloomberg сообщило, что Airbus получил заказ на 31 широкофюзеляжный лайнер линейки A350-900 и A350-1000 от японской авиакомпании Japan Airlines, которая может приобрести у европейского авиапроизводителя еще 25 самолетов. Общая стоимость контракта оценивается в 9,5 миллиарда долларов.

Boeing 3 октября заявил, что за девять месяцев 2013 года поставила клиентам 476 самолетов. Airbus отправил клиентам лишь 445 самолетов за 2013 год. Наибольшим спросом у Boeing пользовалось новое поколение 737-ой модели — компания поставила клиентам 330 лайнеров.

Авиакомпании приобретали у Airbus более тысячи самолетов лишь четыре раза за всю историю концерна. Рекордным стал 2011 год — компания отчиталась о заказах на 1608 самолетов.