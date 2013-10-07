«Карпатнефтехим» готовится возобновить производство поливинилхлорида

В понедельник, 7 октября, компания «Лукойл» начала пусконаладочные работы по возобновлению работы производства поливинилхлорида суспензионного (ПВХ-С) на нефтехимическом предприятии «Карпатнефтехим» в Калуше Ивано-Франковской области, сообщили УНИАН на предприятии.

Планируется, что выпуск этой продукции начнется с ноября.

В сообщении также отмечается, что в случае сохранения негативных тенденций на рынке нефтехимической продукции, для поддержания рентабельности производства компания «Лукойл» вынуждена будет уменьшать производственные расходы, в том числе путем оптимизации численности персонала предприятия.

Также отмечается, что президент «Лукойла» Вагит Алекперов планирует в ближайшее время провести переговоры с украинским руководством о создании дополнительных благоприятных условий для выхода предприятия на рентабельный уровень производства без негативных социальных последствий.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября «Карпатнефтехим» возобновил производство полиэтилена.

В апреле 2013 года Кабинет министров Украины и «Лукойл» подписали меморандум о согласовании действий по выведению завода на рентабельный уровень производства.

21 августа премьер-министр Украины Азаров заявил, что «Лукойл» договорился о возобновлении работы украинских предприятий компании – «Карпатнефтехима» и «Лукора» в городе Калуш с 10 сентября.

Справка УНИАН. Компании «Лукойл» принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн. тонн нефти в год.

С 2008 по 2011 год на предприятии компании Лукойл - “Карпатнефтехим” была проведена масштабная модернизация технологического оборудования.

В настоящее время предприятие способно ежегодно производить 300 тыс. тонн ПВХ, 200 тыс. тонн каустической соды, около 180 тыс. тонн хлора, а также 250 тыс. тонн этилена и 100 тыс. тонн полиэтилена.

В 2012 году на «Карпатнефтехиме» был введен в эксплуатацию цех по производству изделий из полихлорвиниловых смол суспензионных (ПВХ-профилей) мощностью 20 тыс. тонн в год.

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