«АвтоКрАЗ» сохранил производство автомобилей на прошлогоднем уровне

Производитель большегрузных автомобилей завод «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-сентябре 2013 года произвел 635 единиц автомобильной техники, что соответствует уровню производства за 9 месяцев 2012 года. Об этом сказано в сообщении предприятия.

Согласно сообщению, в сентябре текущего года предприятие произвело 107 единиц автомобильной техники, что на 2% больше уровня производства в августе 2013 года.

"Итоговый показатель работы конвейера в сентябре этого года - самый высокий среди аналогичных результатов за последние пять лет", - подчеркнули в пресс-службе.

При этом в общем количестве произведенных в прошлом месяце автомобильной техники доля шасси составила 63%, автомобилей специального назначения – 32 %, остальные – самосвалы и тягачи. В пресс-службе также отметили, что в сентябре выполнялись в основном внешнеэкономические контракты.

Кроме того, в сентябре продолжались работы по доводке, испытаниям и сертификации новинок: зерновозного автопоезда КрАЗ-6511С4«Караван» и шасси КрАЗ-5401К2В (на котором смонтирована также опытная надстройка - пылесос).

Как сообщал УНИАН, производитель большегрузных автомобилей завод «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-августе 2013 года по сравнению с соответствующим периодом 2012 года уменьшил объемы производства автомобилей на 16,5%, или на 104 автомобиля, - до 527 шт

Справка УНИАН. Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основные модели и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

ПАО «АвтоКрАЗ» в 2012 году уменьшило производства автомобилей на 16%, или на 172 автомобиля, - до 899.

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