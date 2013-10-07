В Украине могут отменить повторную регистрацию европейских лекарств

Государственная служба Украины по лекарственным средствам предлагает Кабинету Министров и Министерству охраны здоровья отменить в Украине повторную регистрацию европейских лекарственных средств, которые уже были зарегистрированы в Европейском Союзе.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Гослекслужбы.

Согласно сообщению, соответствующий проект постановления разработан Гослекслужбой совместно с представителями пациентских организаций и направлен на рассмотрение в Кабмин.

Гослекслужба предлагает отменить проведение экспертизы регистрационных материалов, а также контроль качества европейских лекарственных средств украинскими контролирующими органами.

«Таким образом, в случае принятия соответствующих изменений, лекарственное средство, уже зарегистрированное в Европейском Союзе, не должно будет проходить повторные процедуры в ГП «Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины», - говорится в сообщении.

Гослекслужба считает, что такие изменения позволят обеспечить украинцев новейшими лекарствами, которые зарегистрированы в Европе, сократить срок их государственной регистрации или перерегистрации, снизить стоимость доступа на рынок лекарственных средств.

Кроме того, Гослекслужба также рассматривает возможность упростить процедуру регистрации для препаратов, произведенных в США.

Как сообщал УНИАН, Гослекслужба с начала года (по состоянию на 15 сентября) приняла решение о выдаче 167 лицензий на импорт лекарственных средств в Украину.