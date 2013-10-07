Украина и Беларусь подписали дорожную карту развития сотрудничества до 2015 года

Минск. Министерства промышленности Украины и Беларуси подписали дорожную карту развития двустороннего сотрудничества на 2013-2015 годы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, подписание достоялось сегодня в рамках официального визита премьер-министра Украины Николая Азарова в Беларусь.

«Сегодня состоялись конструктивные переговоры, сторонам удалось обсудить как глобальные, так и локальные вопросы развития сотрудничества. Наш товарооборот составил в прошлом году почти 8 млрд долл. Это достаточно большой объем. Номенклатура и объемы поставок очень большие. Вместе с тем, мы считаем, что этого недостаточно. Поэтому выходим на серьезную промкооперацию, в том числе подписана дорожная карта индустриализации», - отметил Мясникович.

Он также подчеркнул, что стороны имеют полное взаимопонимание относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

«В частности, сегодня нужны новые схемы поддержки наших промышленников. Через финансовые инструменты, работу лизинговых компаний. Мы думаем над новыми проектами, новыми точками роста, а они в основном связаны с вопросами научного и инновационного развития», - сказал Мясникович.

По его мнению, у сотрудничества Беларуси и Украины неплохие перспективы.

«Впереди много работы, и мы к ней готовы», - подчеркнул премьер-министр Беларуси.

По итогам сегодняшних переговоров, помимо дорожной карты, подписаны межправительственное соглашение о сотрудничестве в области карантина и охраны растений, межведомственное соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров для ядерной энергетики, межведомственная программа сотрудничества в области физической культуры и спорта на 2014-2015 годы, межведомственный протокол о взаимодействии в области таможенной статистики и взаимной торговли, межведомственный протокол о прекращении действия международных договоров по вопросам таможенного регулирования.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров во время совместного с премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем заявления по итогам двухсторонних переговоров заявил, что Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и зоне свободной торговли между Украиной и ЕС даст стимул и для развития торгово-экономических отношений между Украиной и странами Таможенного союза (Россия, Беларусь и Казахстан).