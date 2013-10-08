Продажи импортных б/у автомобилей выросли на 58%

Рынок продаж в Украине автомобилей б/у, формирующийся за счет импорта, в январе-сентябре 2013 года вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 104,891 тыс. единиц, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации «Укравтопром».

«Ежемесячная динамика первичного рынка б/у автомобилей в последнее время изменялась вполне закономерно. Значительный августовский «всплеск» (почти в 2,5 раза больше показателя августа 2012 г.), обусловленный изменениями законодательства, сменился спадом в сентябре, когда было зарегистрировано 10,47 тыс. единиц, что на 49% меньше, чем в августе, и на 22% больше показателя сентября прошлого года", - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, количество впервые зарегистрированных на территории Украины легковых автомобилей б/у за 9 месяцев текущего года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 97% - до 7,111 тыс. единиц, количество впервые зарегистрированных коммерческих автомобилей б/у за 9 месяцев текущего года также выросло на 56% - до 96,206 тыс. единиц. При этом количество автобусов б/у, впервые зарегистрированных на территории Украины, за 9 месяцев текущего года выросло по сравнению январем-сентябрем 2012 года на 27% - до 1,574 тыс. единиц.

Вместе с тем, лидерами продаж на рынке автомобилей б/у за 9 месяцев текущего года в сегменте легковых автомобилей являются марки Renault, Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, занявшие более 50% рынка. Среди автобусов на первом месте Mercedes-Benz, на втором - MAN, далее - Neoplan. При этом в сегменте коммерческих автомобилей наибольшим спросом пользовались Renault, Volkswagen, Mercedes-Benz, Opel и Fiat.

Как сообщал УНИАН, рынок продаж в Украине автомобилей б/у, который формируется за счет импорта, в первом полугодии 2013 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49,5% - до 62,6 тыс. единиц.

Рынок продаж автомобилей б/у в январе-июле 2013 года вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 75,13 тыс. единиц.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 104,238 тыс. единиц

В Украине в январе-сентябре 2013 года продажи новых легковых автомобилей по сравнению с 9 месяцами прошлого года сократились на 3,6% - до 164,8 тыс. штук.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - «ЗАЗ», «ЛАЗ», «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.