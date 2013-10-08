Украина и Беларусь будут развивать военно-техническое сотрудничество

Минск. Заместитель министра обороны Украины Артуро Бабенко и председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Сергей Гурулев подтвердили взаимную заинтересованность двух стран в дальнейшем развитии взаимовыгодных контактов в сфере военно-технического сотрудничества.

Об этом УНИАН сообщил представитель Госкомвоенпрома Беларуси по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

«Встреча двух руководителей состоялась 7 октября в ОАО «АГАТ – системы управления» - управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» в рамках официального визита премьер-министра Украины Николая Азарова в Беларусь», - сообщил Лавренюк.

По его информации, в ходе встречи Гурулев и Бабенко обозначили точки соприкосновения и перспективные направления взаимодействия, в первую очередь в проведении совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области вооружения и военной техники.

Как сказал Лавренюк, на территории двух стран есть сформировавшиеся и динамично развивающиеся отраслевые научно-технические школы, результаты работы которых были бы полезны сторонам для реализации ряда совместных проектов. В качестве положительного примера стороны отметили результаты совместного проекта в области разработки противотанковых систем поражения.

«Белорусская сторона организовала для украинских специалистов работу с белорусскими коллегами, чтобы сразу решать возникающие вопросы», - подчеркнул Лавренюк.

Члены украинской делегации ознакомились с основными направлениями деятельности белорусской компании. Они посетили стенд трехмерной картографии и ознакомились с инновационными образцами продукции военного назначения, произведенными организациями холдинга.

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