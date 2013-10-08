Украина и Россия готовятся к заседанию комитета по экономическому сотрудничеству

Украинская и российская правительственные делегации во главе с вице-премьер-министром Украины Юрием Бойко и первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Игорем Шуваловым сегодня в Москве обсудили вопросы, которые планируется вынести на рассмотрение заседания украинско-российского комитета по вопросам экономического сотрудничества, запланированного на 15 октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьера Украины.

В конце сентября пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий Лукьяненко сообщил, что на заседании комитета планируется вынести вопросы сотрудничества в авиационной сфере, в области сельского хозяйства и в транспортной сфере.

Также предполагалось, что перед заседанием губернаторы ряда областей Украины получат возможность ознакомиться с опытом Калужской области по привлечению инвестиций, в частности, в сферу автомобилестроения.

Как сообщал УНИАН, заседание комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством премьер-министров двух стран состоится 15 октября в Калуге.

Читайте также: Украина может подписать около 70 соглашений в рамках Таможенного союза