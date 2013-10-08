В реестр утилизаторов внесли три автосборочных завода

Министерство экологии и природных ресурсов Украины в рамках реализации положений закона об утилизации транспортных средств внесло "АвтоЗАЗ", Черкасский и Кременчугский автосборочный заводы в реестр предприятий, осуществляющих прием и разборку транспортных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор департамента экологической безопасности и разрешительных систем Минэкологии Юрий Гирман на брифинге в Киеве.

"Черкасский и Кременчугский заводы, а также ЗАЗ, уже внесены в реестр. Остальные, подавшие соответствующие документы сейчас на рассмотрении", - сказал он.

В частности, рассматривается заявка от компании "Эталон". В ближайшее время в реестр будет внесен завод "Еврокар".

В то же время ни одно из указанных предприятий пока что не было внесено в соответствующий реестр Минпромполитики.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Министерство промышленной политики Украины в рамках реализации положений закона об утилизации транспортных средств определило порядок ведения реестра, а также форму заявления о внесении субъектов хозяйствования в реестр предприятий, которые производят транспортные средства и взяли на себя обязательства обеспечить их утилизацию.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины определило перечень требований к площадкам по приемке и утилизации транспортных средств для внесения их в Государственный реестр субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельности в сфере приемки, разборки и утилизации транспортных средств.

Государственная автомобильная инспекция будет контролировать выполнение закона об утилизационном сборе с помощью ведения реестра справок об уплате налога.

Справка УНИАН. В Украине с 1 сентября вступили в силу законы об утилизации транспортных средств и о местах утилизации ТС. В частности, законы предполагают уплату соответствующего – экологического налога, а также сертификацию площадок по утилизации. Вместе с тем, вступившие в силу законы, по поручению Президента Украины Виктора Януковича, должны быть в кратчайшее время изменены – в части уравнивания суммы утилизационного сбора для всех автомобилей, а также в части упразднения обязательной сертификации площадок по утилизации автомобилей в соответствии со стандартами ISO 1400. По мнению руководителей Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров, таким образом на рынке утилизации ТС будет сформирована конкурентная среда.