"УкрАвтоПром" привлечет итальянскую компанию к строительству утилизационного центра

Ассоциация автопроизводителей "УкрАвтоПром" привлечет к строительству шредерного завода в Жулянах итальянскую компанию Ing.Bonfiglioli.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам на брифинге председатель наблюдательного совета компании "Укрферрум" (Киев), которая является официальным представителем итальянского производителя оборудования для утилизации Ing.Bonfiglioli в Украине, Александр Черкасский.

Стороны подписали договор о сотрудничестве в рамках создания полномасштабной системы утилизации транспортных средств.

"Стоимость проекта на первом этапе составит около 3 млн евро. В зависимости от действий разрешительной системы, шредерный завод может начать работать в следующем году", - сказал Черкасский, добавив, что финансовым партнером выступит итальянский банк UniCredit.

По его словам, на первом этапе реализации проекта мощность завода может составить около 15-20 тонн в час.

"Но мы хотели бы установить самый мощный 16-тонный шредер, который может перерабатывать 20-25 автомобилей в час", - сказал Черкасский.

Как сообщал УНИАН, Министерство экологии и природных ресурсов Украины в рамках реализации положений закона об утилизации транспортных средств внесло "АвтоЗАЗ", Черкасский и Кременчугский автосборочный заводы в реестр предприятий, осуществляющих прием и разборку транспортных средств.

В сентябре Министерство промышленной политики Украины в рамках реализации положений закона об утилизации транспортных средств определило порядок ведения реестра, а также форму заявления о внесении субъектов хозяйствования в реестр предприятий, которые производят транспортные средства и взяли на себя обязательства обеспечить их утилизацию.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины определило перечень требований к площадкам по приемке и утилизации транспортных средств для внесения их в Государственный реестр субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере приемки, разборки и утилизации транспортных средств.

Государственная автомобильная инспекция будет контролировать выполнение закона об утилизационном сборе с помощью ведения реестра справок об уплате налога.

Справка УНИАН. В Украине с 1 сентября вступили в силу законы об утилизации транспортных средств и о местах утилизации ТС. В частности, законы предполагают уплату экологического налога, а также сертификацию площадок по утилизации. Вместе с тем, по поручению Президента Украины Виктора Януковича в законы, которые уже вступили в силу, в кратчайшие сроки должны быть внесены изменения – в части уравнивания суммы утилизационного сбора для всех автомобилей, а также в части упразднения обязательной сертификации площадок по утилизации автомобилей в соответствии со стандартами ISO 1400. По мнению руководителей Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров, таким образом на рынке утилизации транспортных средств будет сформирована конкурентная среда.