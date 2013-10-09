Мексика запускает программу переработки старых мобильных телефонов

Федеральная программа, направленная на переработку отслуживших свой срок мобильных телефонов, запускается в Мексике, сообщает Национальная ассоциация телекоммуникаций страны, передает РИА «Новости».

Программа будет реализована с 15 октября совместно федеральным правительством Мексики с местными операторами и рядом компаний, являющихся лидерами в производстве мобильных телефонов.

Специальные исследования показали, что в развитых странах менее трех процентов пользователей отправляют свои старые телефоны в переработку даже с учетом специальных программ. Инициаторы начала реализации программы в Мексике рассчитывают, что в первые годы ее работы удастся довести данный показатель в стране хотя бы до одного процента.

В настоящее время в Мексике доступом к мобильной связи обладает примерно 86% населения, а в единовременном пользовании находятся более 102 миллионов аппаратов.