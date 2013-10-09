Panasonic отказывается от производства плазменных телевизоров

Японская Panasonic полностью свернет производство плазменных панелей к концу текущего финансового года. До 1 апреля 2014 года компания намерена продать завод по их изготовлению, сообщают Вести.ru.

За последние два года фирма потеряла в общей сложности около 15 млрд долл. Убыток подразделения по производству телевизоров в прошлом году составил 88,5 млрд иен (913 млн долл.), что спровоцировало решение полностью отказаться от работы на этом направлении.

Изначально руководство компании планировало закрыть и продать производственные площадки только в следующем году, но падение доли на рынке заставило пересмотреть тактику и ускорить этот процесс.

Отказ обойдется недешево. Списания инвестиций могут достичь 40 млрд иен в этом финансовом году, и 120 млрд иен - в следующем.

Плазменная технология, появившаяся в конце 80-х годов, постепенно уходит в прошлое. Ей на смену пришли жидкокристаллические панели. По данным исследовательского агенства DisplaySearch, на полю плазмы в 2012 году пришлось лишь 6% продаж на рынке телевизоров, в то время как 87% занимают ЖК-панели.

На японских производителей также давит высокий курс иены. Несмотря на то, что за последний год ее котировки, благодаря агрессивной монетарной политике Банка Японии снизились на 20% за последний год, позиции японских компаний остаются слабыми. Доля Sony, Panasonic и Sharp на мировом рынке телевизоров не превышает 20%. Samsung занимает 27,7%, а LG Electronics - 15%.

Президент Panasonic Кадзухиро Цуга, который занял свой пост в апреле прошлого года, активно избавляется от убыточных активов. В мае этого года компания объявила о планах по сокращению 5 тыс. человек. В конце сентября Panasonic отказалась от производства смартфонов.