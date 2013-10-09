Производство ракетно-космической техники вырастет минимум в 1,5 раза - Азаров

В ближайшие годы объемы производства ракетно-космической техники в Украине вырастут, по меньшей мере, в 1,5 раза. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании правительства, поздравляя работников ракетно-космической отрасли Украины с профессиональным праздником.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, он отметил, что одним из приоритетных направлений деятельности правительства в 2013 году, как следует из Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 года, является дальнейшее развитие космической отрасли в Украине и расширение международного сотрудничества в этой сфере.

«Украина является признанным в мире космическим государством, полноправным партнером на рынке космических услуг», - подчеркнул Азаров. По его словам, отечественные предприятия играют ключевую роль в реализации масштабных международных космических проектов «Морской старт», «Наземный старт», «Циклон-4» (проект на бразильском космодроме Алкантара), «Днепр», «Вега». Азаров сообщил, что только в текущем году осуществлен пуск трех ракет-носителей украинского производства «Зенит» и «Днепр», два успешных пуска ракеты-носителя «Антарес» (США), первая ступень которой разработана и изготовлена на предприятиях космической отрасли Украины, также состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Вега» с украинским двигателем 4-й ступени.

Премьер-министр проинформировал, что на днях Президент Виктор Янукович подписал Закон Украины «Об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2013-2017 годы», цель которой - повышение эффективности использования космического потенциала для решения актуальных задач социально-экономического, культурного, информационного и научно-образовательного развития общества, обеспечения национальной безопасности и обороны, защиты геополитических интересов государства. Программой также предусмотрено создание системы геоинформационного обеспечения и проведения мониторинга чрезвычайных ситуаций с использованием космической информации. Также будет создана Национальная спутниковая система связи «Лыбидь» и запланированы запуски 3-х космических аппаратов: дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1", исследовательского аппарата "МикроСат" и молодежного спутника "УМС-1", который разрабатывается студентами Украины.

Азаров отметил, что на сегодняшний день в космической промышленности созданы возможности для широкой реализации научно-технических проектов на принципах государственно-частного партнерства: «Правительство приняло решение по привлечению кредитных ресурсов для продолжения работ по созданию новейшего космического ракетного комплекса под государственные гарантии. Реализация этого проекта будет способствовать закреплению Украину на мировом рынке космических услуг. Общий объем финансирования программы предусмотрен в сумме 2,6 млрд грн».

«Целенаправленная работа правительства позволит в ближайшие годы, по меньшей мере, в 1,5 раза увеличить объемы производства ракетно-космической техники, долгосрочную загруженность предприятий отрасли, выход Украины на новые рынки сбыта, а также создание дополнительно около 10 тысяч рабочих мест», - подчеркнул премьер-министр.