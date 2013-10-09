Метзаводы отчитались за 9 месяцев

«АрселорМиттал Кривой Рог» за 9 месяцев увеличил производство металлопроката на 5,2% - до 4,2 млн тонн

Один из крупнейших металлургических комбинатов в Украине «АрселорМиттал Кривой Рог», по оперативным данным, за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличил производство проката на 5,2% - до 4,2 млн тонн, сообщили УНИАН на предприятии.

По данным меткомбината, производство стали сохранилось практически на уровне января-сентября 2012 года - 4,7 млн тонн, чугуна - снизилось на 0,6% , до 4,14 млн тонн.

В сентябре т.г. меткомбинат произвел 450 тыс. тонн проката, 540 тыс. тонн стали и 470 тыс. тонн чугуна.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

На «АрселорМиттал Кривой Рог» в 2012 году по сравнению с 2011 годом производство стали увеличилось на 12,57% - до 6,419 млн тонн, выплавка чугуна - на 14,64% - до 5,61 млн тонн, а производство проката увеличилось на 13,26% - до 5,592 млн тонн.

2012 год «АрселорМиттал Кривой Рог» завершил с чистым убытком в размере 2,9 млрд грн, в то время как в 2011 году получил чистую прибыль в размере 2,1 млрд грн.

В 2012 году комбинат увеличил долю экспорта продукции на 3,5 п.п. - до 86,4%.

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«Азовсталь» снизила производство проката за 9 месяцев на 0,7% – до 3,15 млн тонн

Киев. 9 октября. УНИАН. Металлургический комбинат «Азовсталь», по оперативным данным, за 9 месяцев 2013 года снизил производство общего проката на 0,7% относительно аналогичного периода прошлого года, до 3,15 млн тонн, сообщили УНИАН на предприятии.

В январе-сентябре 2013 г. производство стали снизилось на 2,8% - до 3,4 млн тонн и производство чугуна снизилось на 2,7% - до 2,96 млн тонн.

В сентябре 2013 года на предприятии было произведено 323 тыс. тонн проката, 376 тыс. тонн стали и 320 тыс. тонн чугуна.

Как сообщал УНИАН, за 2012 год предприятие произвело 4,168 млн тонн общего металлопроката, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Производство стали снизилось 17,7% - до 4,593 млн тонн, производство чугуна сократилось на 17,2% - до 4,026 млн тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» - современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн тонн чугуна, более 6,4 млн тонн стали, в том числе 4,4 млн тонн конвертерной, более 4,4 млн тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров - 170 тыс. тонн в год. Предприятие входит в состав группы «Метинвест».

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Алчевский меткомбинат за 9 месяцев нарастил производство металлопроката на 17% - до 2,94 млн тонн

Киев. 9 октября. УНИАН. Алчевский металлургический комбинат, по оперативным данным, за 9 месяцев 2013 года нарастил производство металлопроката на 17% по сравнению с январем-сентябрем 2012 года – до 2,94 млн тонн.

Как сообщили УНИАН на предприятии, в январе-августе т. г. комбинат выплавил 3,2 млн тонн стали, что на 14,5% больше, чем по результатам 9 месяцев 2012 года.

За отчетный период Алчевский меткомбинат произвел 2,9 млн тонн чугуна, что на 14% больше показателя за январь-сентябрь 2012 года.

В сентябре предприятие произвело 311 тыс. тонн проката, 339 тыс. тонн стали, 303 тыс. тонн чугуна.

Как сообщал УНИАН, Алчевский меткомбинат за 2012 год сократил производство металлопроката на 4,6% по сравнению с 2011 годом – до 3,47 млн тонн. Комбинат выплавил 3,87 млн тонн стали - на 2,5% больше, чем в 2011 году, производство чугуна выросло на 3,4% - до 3,52 млн тонн. По данным предприятия, в 2012 году его чистый убыток составил 1,028 млрд грн против 291,26 млн грн чистой прибыли по итогам 2011 года.

Справка УНИАН. ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (Алчевский меткомбинат, Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

Комбинат входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 года ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.

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Енакиевский метзавод за 9 месяцев увеличил производство проката на 2% - до 2,11 млн тонн

Киев. 9 октября. УНИАН. Енакиевский металлургический завод за 9 месяцев 2013 года по оперативным данным увеличил производство проката на 2% относительно января-сентября 2012 года - до 2,11 млн тонн.

Как сообщили УНИАН на предприятии, в январе-сентябре предприятие выплавило 2,16 млн тонн стали, что на 2% больше, чем по результатам января-сентября 2012 года.

За отчетный период Енакиевский метзавод произвел 1,9 млн тонн чугуна, что на 3,5% больше января-сентября 2012 года.

В сентябре ЕМЗ произвел 226 тыс. тонн проката, 248 тыс. тонн стали, 221 тыс. тонн чугуна.

Как сообщал УНИАН, Енакиевский металлургический завод в 2012 году нарастил производство проката на 4,3% относительно 2011 года - до 2,67 млн тонн. Предприятие выплавило 2,73 млн тонн стали - на 2,3% больше предыдущего года, производство чугуна выросло на 5,2% - до 2,465 млн тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Енакиевский металлургический завод» является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ПАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.). «ЕМЗ» входит в металлургический дивизион группы «Метинвест».

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ММК им. Ильича за 9 месяцев сократил производство металлопроката на 4,5% - до 3,2 млн тонн

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК им. Ильича), по оперативным данным, за 9 месяцев произвел 3,21 млн тонн общего металлопроката, что на 4,5% меньше, чем за январь-сентябрь 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

По данным представителя предприятия, в январе-сентябре комбинат выплавил 3,85 млн тонн стали, что на 2% меньше показателя за аналогичный период 2012 года.

За отчетный период ММК им. Ильича произвел 3,7 млн тонн чугуна – на 8,6% больше аналогичного прошлогоднего периода.

В сентябре ММК им. Ильича произвел 350 тыс. тонн общего проката, 426 тыс. тонн стали, 460 тыс. тонн чугуна.

Как сообщал УНИАН, Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича по итогам 2012 года произвел 4,329 млн тонн общего металлопроката, что на 17% меньше, чем за 2011 год. Комбинат выплавил 5,15 млн тонн стали (на 16% меньше), производство чугуна снизилось на 12,8% - до 4,517 млн тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» входит в металлургический дивизион группы «Метинвест».

Комбинат полного металлургического цикла производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения: горячекатаные плиты и толстые листы, предназначенные для изготовления магистральных труб, морских судов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, других металлоконструкций.