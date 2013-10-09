Литва обсуждает с Еврокомиссией обращение в ВТО из-за действий России

Литва обсуждает с Европейской Комиссией возможность обращения в ВТО для обсуждения действий России в отношении литовских производителей молока.

«Литва не может сама обратиться в ВТО, а ЕК требует доказательств. Вчера мы получили из России некоторые причины, по которым был запрещен ввоз литовских молочных продуктов. Думаю, что это основа для обращения в ВТО», - заявил в интервью радиостанции Laisvoji banga премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс, передает РИА Новости.

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявляла в начале недели, что правительство страны должно готовить обращение в ВТО в связи с тем, что Россия начала чинить препятствия импорту литовских товаров.

Между тем, в среду пресс-секретарь ЕК Фредерик Винсент сообщил РИА «Новости», что Еврокомиссия может инициировать разбирательство с Россией в ВТО в связи с запретом на ввоз молочной продукции из Литвы.

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Напомним, Роспотребнадзор 7 октября ввел запрет на ввоз молочной продукции из Литвы и усилил контроль за мясом и рыбой из-за многочисленных нарушений законодательства, включая несоответствие продукции по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям. Кроме того, литовская сторона неоднократно заявляла, что с начала осени перевозчики из Литвы сталкиваются с проблемами на российско-литовской границе, где таможенная служба проводит более тщательный досмотр машин с литовскими номерами.