"Укроборонпром" усовершенствует систему управления предприятиями

Государственный концерн “Укроборонпром” по рекомендации консалтинговой компании "McKinsey" внедряет дивизиональный принцип управления научно-исследовательскими и производственными предприятиями, входящими в его состав. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе концерна.

Согласно сообщению, реализация данной концепции предусматривает создание вертикально интегрированных специализированных научно-производственных объединений (дивизионов) по различным направлениям. В частности будут созданы дивизионы по авиастроению и авиаремонту, производству бронетанковой, автомобильной, инженерной и спецтехники, а также по судостроению и морской технике. Кроме того, предусматривается создание дивизионов по радиолокации, радиосвязи и системе ПВО.

"Управление дивизионами будет осуществляться с учетом внедрения замкнутого цикла производства продукции, который включает разработку, опытное и серийное производство, модернизацию, ремонт, гарантийное и сервисное обслуживание", - отмечается в сообщении.

При этом в пресс-службе добавили, что на должности и.о. руководителей дивизионов уже назначены специалисты, имеющие опыт разработки военной техники и организации ее производства по указанным выше направлениям.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Кабинет министров Украины одобрил предоставление государственных гарантий в объеме 300 млн грн государственному концерну «Укроборонпром» для погашения задолженности, сформировавшейся на предприятиях концерна.

Госконцерн “Укроборонпром” в январе-июне 2013 года увеличил объем произведенной продукции, работ и услуг на 31,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,9 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.

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