Промпроизводство в Германии растет лучше ожиданий

Промышленное производство в Германии выросло в августе, что является очередным свидетельством того, что крупнейшая экономика Европы получает выгоду от восстановления еврозоны.

Показатель с поправкой на сезонные колебания вырос на 1,4% по сравнению с июлем. За июль данные пересмотрены до роста на уровне 1,1%, сообщают Вести Экономика со ссылкой на данные Министерства экономики Германии.

Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали рост на 1%.

В годовом выражении с учетом числа рабочих дней промышленное производство выросло на 0,3%.

В прошлом месяце Бундесбанк заявил, что экономику Германии поддерживает чрезвычайно хороший потребительский климат, чему способствует надежный рынок труда.

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