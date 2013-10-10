Янукович и Эрдоган приняли участие в презентации самолета нового поколения Ан-158

Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в презентации самолета нового поколения Ан-158.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, генеральный конструктор государственного предприятия «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К.Антонова» Дмитрий Кива ознакомил Януковича и Эрдогана с основными характеристиками самолета и с его возможными модификациями для использования в качестве пассажирского, военного или медицинского самолета.

Янукович и Эрдоган поднялись на борт самолета, осмотрели кабину пилотов и салон.

Презентация состоялась на территории международного аэропорта Анкары.

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*** Ан-158 предназначен для перевозки до 99 пассажиров на расстоянии до 3000 км. Разработан на базе регионального реактивного самолета нового поколения Ан-148.

Самолет имеет высокую степень унификации с предшественником, в частности, у них единые основные системы, двигатели, оборудование кабины экипажа и системы управления. Общими являются системы технического оборудования и ремонта, а также подготовки и обучения экипажей. По уровню комфорта пассажирской кабины эти самолеты отвечают самым современным магистральным лайнерам, по характеристикам и уровню безопасности - самым современным мировым стандартам и требованиям.

Ан-158 сможет выполнять полеты: днем и ночью, в любое время года, в простых и сложных метеорологических условиях; при температурах окружающего воздуха от -55 до +45 градусов; используя высокогорные аэродромы; на международных трассах.

Ан-158 выполнил свой первый полет 28 апреля 2010 года. К началу 2011 года ГП «Антонов» завершил работы по сертификации самолета. 28 февраля 2011 года самолет получил сертификаты Межгосударственного авиационного комитета стран СНГ и Государственной авиационной администрации Украины на соответствие самолета Авиационным правилам АП-25, гармонизированным с соответствующими американскими правилами FAR-25 и европейскими CS-25.

После программы сертификационных испытаний Ан-158 прошел испытание по расширению условий эксплуатации. В феврале 2011 года самолет выполнил 16 полетов в Иране, доказав, что способен базироваться на аэродромах, расположенных на высоте 2200 м над уровнем моря. Серийное производство Ан-158 развернуто на «Серийном заводе «Антонов». В кооперации по изготовлению Ан-158 участвуют более 200 предприятий из 15 стран.