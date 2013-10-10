"Лукойл" вложит в проект по добыче алмазов 1 млрд долл.

Крупнейшая в России частная нефтяная компания «Лукойл» оценивает инвестиции в проект добычи алмазов на месторождении имени Владимира Гриба в Архангельской области на уровне порядка 1 миллиарда долларов, сообщил глава компании Вагит Алекперов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Прайм.

Алекперов подтвердил, что открытие обогатительной фабрики и получение первых алмазов планируется в ноябре текущего года, и пригласил Путина присутствовать на этом событии. Отвечая на вопрос президента об объеме инвестиций в проект, Алекперов сказал: "Здесь около 1 миллиарда 50 миллионов долларов, то есть это будет одна из крупнейших на сегодняшний момент открытых в мире трубок, она будет работать".

Ранее «Лукойл» называл инвестиции в проект в объеме 850 миллионов долларов в период до получения продукции.

По словам Алекперова, «Лукойл» согласовал детали с Минфином и Гохраном. "Это у нас новый бизнес, поэтому прошли абсолютно все каноны, которые необходимы для эксплуатации этого месторождения", - отметил он, добавив, что «Лукойл» также тесно сотрудничает с «Алросой».

Ранее Алекперов сообщал, что производство алмазов может составить 4 миллиона карат. Проект реализует ОАО "Архангельскгеолдобыча". Алекперов отмечал, что норма рентабельности по этому проекту составляет более 16%. По предварительной оценке, запасы месторождения составляют 100 миллионов карат. В течение 16 лет 58,4 миллиона карат предполагается добывать открытым способом - разработка карьером на глубину до 460 метров, а остальные - подземным.