Евросоюз обратился в ВТО по поводу утилизационного сбора в России
Европейский Союз обратился во Всемирную торговую организацию с просьбой вынести решение относительно законности российского утилизационного сбора на ввозимые иностранные машины.
Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, в четверг сообщила, что просит ВТО собрать комитет, который разрешит двусторонний спор, сообщает Reuters.
ЕС считает, что утилизационный сбор ущемляет права европейских поставщиков автомобилей на российском рынке.
Экспорт автомобилей из Европы в Россию оценивается примерно в 10 миллиардов евро.
Летом в ВТО по поводу утилизационного сбора в РФ обратилась Япония.
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С сентября прошлого года РФ резко снизила ввозные пошлины на импортные автомобили по требованию ВТО, к которой присоединилась после долгих лет переговоров, но ввела новый "утилизационный" сбор, размер которого полностью компенсировал потерянную часть импортной пошлины.