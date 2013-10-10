Евросоюз обратился в ВТО по поводу утилизационного сбора в России

Европейский Союз обратился во Всемирную торговую организацию с просьбой вынести решение относительно законности российского утилизационного сбора на ввозимые иностранные машины.

Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, в четверг сообщила, что просит ВТО собрать комитет, который разрешит двусторонний спор, сообщает Reuters.

ЕС считает, что утилизационный сбор ущемляет права европейских поставщиков автомобилей на российском рынке.

Экспорт автомобилей из Европы в Россию оценивается примерно в 10 миллиардов евро.

Летом в ВТО по поводу утилизационного сбора в РФ обратилась Япония.

Читайте также: ВТО «обновилась»: торговые войны обещано свести на нет

С сентября прошлого года РФ резко снизила ввозные пошлины на импортные автомобили по требованию ВТО, к которой присоединилась после долгих лет переговоров, но ввела новый "утилизационный" сбор, размер которого полностью компенсировал потерянную часть импортной пошлины.