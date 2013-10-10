Производство авто в Украине сократилось на 45%

Производство автомобилей в Украине за январь-сентябрь 2013 года сократилось на 45,2% - до 32, 9 тыс. штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

В частности, производство легковых автомобилей за 9 месяцев текущего года сократилось на 45,4% - до 30 тыс. штук, производство коммерческих автомобилей - на 47,7%, до 1,3 тыс. штук, производство автобусов также сократилось - на 38,6%, до 1,5 тыс. штук.

Как сообщает пресс-служба, в сентябре 2013 года в Украине было произведено 3,8 тыс. автотранспортных средств, что на 34,3% меньше, чем в августе, и на 38,6% меньше аналогичного показателя прошлого года. Производство легковых автомобилей в сентябре составило 3,4 тыс. единиц - на 35,7% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 40,8% меньше сентября 2012 года.

Объемы выпуска коммерческих автомобилей составили всего 197 единиц (на 24,8% меньше, чем в августе, и на 1 грузовик больше, чем в сентябре 2012 года).

Сентябрьский результат автобусного производства зафиксирован на отметке 211 единиц, что на 12,4% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 19,2% меньше показателя сентября прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации «УкрАвтоПром», производство автомобилей в Украине в январе-августе 2013 года сократилось на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 29,8 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).