Крюковский вагонзавод начнет поставки эскалаторов для Московского метрополитена

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Полтавская обл.) с первого квартала 2014 года начнет поставки эскалаторов для Московского метрополитена, заявил журналистам глава наблюдательного совета предприятия Владимир Приходько.

По его информации, ранее вагонзавод выиграл соответствующий тендер, согласно с которым КВСЗ поставит 4 эскалатора для станции «Петровско-Разумовская», относящейся к Серпуховско-Тимирязевской линии.

«Это станция глубокого залегания - 60 метров. Отгрузка начнется уже с 1 квартала следующего года и до июня монтажные работы должны быть закончены», - сказал Приходько.

Он также отметил, что вагонзавод ранее осуществлял поставки эскалаторов по Украине (Киев, Львов), в Россию (Санкт-Петербург) и Беларусь.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2012 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4%-до 11005 шт., а пассажирских - в 2,5 раза - до 69 шт.