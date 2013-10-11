Siemens намерен реализовать в России инвестпроекты на 1 млрд евро

Концерн Siemens в ближайшие два года планирует реализовать в России инвестпроекты общей стоимостью 1 млрд евро. Об этом говорится в материалах пресс-службы президента РФ, подготовленных ко встрече Владимира Путина с председателем правления Siemens AG Джо Кэзером, сообщает ИТАР-ТАСС.

В частности, отмечается, что концерн участвует в проектах по модернизации российской железнодорожной сети.

"Ведутся переговоры о возможном оснащении московского метрополитена подвижными составами производства Siemens (концерн готов поставить до 1 тыс. вагонов и вести дело к локализации производства в России"), - указано в документах.

В декабре 2009 года между РЖД и Siemens был подписан контракт на разработку и поставку 38 пригородных электропоездов "Ласточка" для перевозки пассажиров на Олимпиаде в Сочи.

Концерн готов к широкому взаимодействию в РФ и в области использования возобновляемых источников энергии, отмечается в материалах.

Также Siemens поставляет в Россию современные ультразвуковые рентгеновские аппараты, циклотроны, томографы. В инновационном центре "Сколково" открыта лаборатория компании, подписаны соглашения между концерном, МГУ и Дальневосточным федеральным университетом.