Toyota в ближайшие годы начнет серийный выпуск машин с автоматическим управлением

Автоконцерн Toyota Motor Corporation объявил, что планирует с середины этого десятилетия серийно выпускать автомобили, способные без помощи водителя менять скорость, поворачивать, тормозить и избегать препятствий, сообщает РИА «Новости».

Первым шагом будет оснащение автомобилей системой автоматического вождения на скоростных автомагистралях, где нет перекрестков и исключено появление пешеходов. Это должно ослабить нагрузку на водителей и уменьшить пробки.

Автоматическое управление будет считывать расстояние до соседней машины и в зависимости от этого показателя самостоятельно менять скорость движения. На скоростных дорогах будет широко использоваться автонавигация, которая позволит удерживать автомобиль в рамках одной полосы , в том числе и на повороте, а также просчитывать оптимальную скорость при поворотах.

Следующим этапом станет применение системы поворота руля и автоторможения на городских дорогах при скорости ниже 40 километров в час в случае неожиданного появления пешехода.

Автоматический тормоз сейчас установлен на машинах класса "люкс" марки Lexus. К 2015 году Toyota рассчитывает снизить цену на устройство до тысячи долларов, что позволит использовать его на более демократичных классах автомобилей.