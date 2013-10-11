СБУ в сопровождении «Альфы» изъяла документы "Укрспецэкспорта"

Следственная группа Службы безопасности Украины в сопровождении спецподразделения «Альфа» провела выемку ряда документов в Государственном концерне «Укрспецэкспорт» и государственном предприятии «Укроборонсервис», сообщили УНИАН в пресс-службе концерна.

Как отмечается, выемка документов осуществлялась на основании судебного решения – в рамках расследования уголовного дела в отношении одной из компаний, не входящей в состав ГК «Укроборонпром». «Данная компания является контрагентом ГК «Укрспецэкспорт», поставляющим комплектующие и запасные части», - процитировала пресс-служба руководителя управления информационной политики концерна Андрея Масальского.

Справка УНИАН. ГК «Укрспецэкспорт» является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества). Компания объединяет ряд дочерних предприятий - производителей спецтехники. Главу компании назначает Президент Украины по согласованию с правительством и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а в ее оперативном управлении наибольший вес имеет СНБО.

Концерн в январе-июне текущего года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 23,5 млн грн.

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