СБУ подтверждает проведение следственных действий в «Укрспецэкспорте»

В Службе безопасности Украины подтверждают проведение 10 октября ряда следственных действий в офисе государственного концерна «Укрспецэкспорт».

«Мы подтверждаем проведение вчера неотложных следственных действий сотрудниками киевского управления в этой компании», - заявили в пресс-центре СБУ, не уточнив в то же время, в чем заключались эти следственные действия и в рамках какого уголовного производства они осуществлялись.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службе концерна, СБУ в сопровождении спецподразделения «Альфа» провела выемку ряда документов в «Укрспецэкспорте» и государственном предприятии «Укроборонсервис». Выемка документов осуществлялась на основании судебного решения – в рамках расследования уголовного дела относительно одной из компаний, которая не входит в состав ГК «Укроборонпром». «Эта компания является контрагентом ГК «Укрспецэкспорт», которая поставляет комплектующие и запасные части», - сказал руководитель управления информационной политики концерна Андрей Масальский.

Справка УНИАН. ГК «Укрспецэкспорт» является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества). Компания объединяет ряд дочерних предприятий - производителей спецтехники. Главу компании назначает Президент Украины по согласованию с правительством и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а в ее оперативном управлении наибольший вес имеет СНБО.

Концерн в январе-июне 2013 года увеличил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 23,5 млн грн.