Украина и Россия планируют подписать "дорожную карту" сотрудничества 15 октября

На десятом заседании украинско-российского межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества, которое состоится в Калуге 15 октября под председательством глав правительств Украины и России планируется подписать "Дорожную карту по инвестиционному, финансовому и отраслевому сотрудничеству", рассмотреть вопрос создания Зернового пула и инвестирования перспективных совместных промышленных и инфраструктурных проектов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

Кроме того, во время заседания будет продолжена работа по окончательному согласованию проекта «Дорожной карты по урегулированию торговых ограничений на 2013-2014 годы».

Также планируется обсудить вопросы состояния и перспективы сотрудничества в области топливно-энергетического комплекса и атомной энергетики; промышленной политики и транспорта; агропромышленного комплекса, образования.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров и премьер-министр России Дмитрий Медведев 15 октября в Калуге проведут 10-е заседание комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии и обсудят весь комплекс двустороннего сотрудничества.