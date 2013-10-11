Лукашенко недоволен процессом объединения МАЗа с КамАЗом

Минск. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил недовольство тем, как идет процесс объединения двух крупных автопроизводителей - белорусского МАЗа с российским КамАЗом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он заявил на пресс-конференции для российских СМИ.

«Денег нет, технологии хуже, чем на МАЗе. Его (МАЗа – УНИАН) машины продаются не хуже, чем КамАЗ. Мы провели модернизацию этого производства, сейчас проводим углубленную модернизацию. Разговариваю с россиянами, как они будут в этом участвовать? Никак. Тогда встает вопрос: а не получится ли так, что вы это предприятие заберете за бесценок? Денег же нет, а акции – махинации. И со временем на МАЗе будут производиться диски для автомобилей? Все остается как есть», - подчеркнул Лукашенко.

Он считает, что и так можно договориться поделить рынки сбыта.

«Зачем сегодня давить через край: давайте нам, приватизируйте. Мы живем в одном государстве. Зачем? Можно было, если бы за это платили, если бы была модернизация углубленная, были бы рынки», - отметил Лукашенко.

Он также рассказал о приватизации БелАЗа.

«Если кто-то хочет инвестировать и новые рынки открыть, то мы с ним пойдем на кооперацию, продадим часть акций. Но пока таких желающих нет. А чтобы кому-то сплавить БелАЗ – это исключено. Это как «Беларуськалий». БелАЗ мы никому не отдаем. Белорусский, советский БелАЗ – это 30% мирового рынка. Это один из наших брендов, это гордость Беларуси», - подчеркнул Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, 20 мая первый вице-премьер-министр Беларуси Владимир Семашко после церемонии закрытия «Белорусского промышленного форума – 2013» заявил, что объединение МАЗа и КамАЗа будет реализовано путем создания белорусско-российского холдинга, которому в доверительное управление будут переданы акции этих предприятий.

«Ни о какой продаже или смене собственника речь не идет», - подчеркнул Семашко.

Он также выразил мнение, что создание холдинга позволит усилить потенциал двух гигантов автопрома, особенно их экспортный потенциал.

«Лет через пять, когда мы увидим, что и МАЗ и КамАЗ увеличили свое производство и продажи, тогда только, может быть, мы вернемся к разговору о передаче акций в собственность или другой форме организации интеграции двух предприятий», - отметил Семашко.

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Справка УНИАН. С предложением объединить КамАЗ и МАЗ выступила госкорпорация «Ростехнологии», которой принадлежит 49,9% акций крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей.

Первоначально стороны рассматривали обмен акциями КамАЗа и МАЗа в рамках объединения двух компаний, но белорусские власти отказались от этого варианта. Затем было предложено создать СП, в которое будут внесены 49,9% акций КамАЗа и 49,9% акций МАЗа, а также целый ряд предприятий, которые производят автокомплектующие как в России, так и в Беларуси.