Еврокомиссия: жалоба в ВТО не связана с конфликтом России и Литвы

Еврокомиссия отрицает связь между ситуацией с усиленным режимом досмотра автомобилей из Литвы на границе с Россией и подачей Евросоюзом запроса на созыв панели арбитров ВТО для разрешения спора по режиму уплаты утилизационного сбора на машины в РФ, сказал в интервью РИА Новости еврокомиссар по торговле Карел де Гюхт.

По данным литовской стороны, с 30 августа на пунктах погранконтроля между Литвой и Калининградской областью российская сторона усиленно досматривала зарегистрированные в Литве легковые автомобили, следующие в обоих направлениях, а с 11 сентября начала детально проверять и грузовики, страна загрузки которых - Литва. Ранее на текущей неделе де Гюхт говорил, что ЕС может поднять вопрос досмотра автомобилей на совете по товарам в рамках ВТО 18 октября. Затем ФТС России сообщила, что с 10 октября снимает усиленный таможенный контроль на границе с Литвой.

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В четверг, 10 октября, ЕС сообщил о намерении созвать панель арбитров ВТО по разрешению вопроса режима уплаты утилизационного сбора на автомобили в РФ.

"Нет, связи нет. Перед тем как запросить созыв панели, мы должны пройти через внутреннюю процедуру, консультации. Это занимает четыре-пять недель", - сказал еврокомиссар де Гюхт в ходе интервью.