Лукашенко предложил себя в качестве одного из инвесторов "Уралкалия"

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал в пятницу, что Минск начал самостоятельно экспортировать хлоркалий, но все же хочет "немедленно вернуться" в калийный картель с российским Уралкалием, развал которого обрушил цены на мировом рынке этого удобрения и угрожает внушительными потерями белорусскому бюджету, сообщает Reuters.

Уралкалий летом рассорился с белорусским партнером Беларуськалием, с которым они через единого трейдера экспортировали одно из самых необходимых фермерам удобрений, после чего лишился свободы гендиректор российской компании, а на ее основного акционера Сулеймана Керимова Минск завели уголовное дело.

"Немедленно надо вернуться в этот картель по продаже удобрений", - сказал Лукашенко на пресс-конференции российским региональным СМИ, которая транслировалась белорусским радио.

Из-за развода производителей Беларусь может лишиться внушительной статьи дохода и потерять порядка $1,0-1,5 миллиарда, подсчитывали эксперты.

Беларусь возобновила продажи калийных удобрений после приостановки из-за распада трейдингового альянса, сказал Лукашенко, и надеется в октябре выручить от продаж пару сотен миллионов долларов.

"Мы выкарабкаемся. Нам будет тяжело, но мы выкарабкаемся. Мы начали продавать калийные удобрения. $150 миллионов мы уже получили, под $200 миллионов мы за октябрь получим", - сказал Лукашенко.

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В августе производство Беларуськалия упало вдвое и он вынужден был закрыть два рудника из четырех.

Лукашенко намекнул, что прежде восстановления картеля хочет смены владельцев Уралкалия, и предложил себя в качестве одного из инвесторов.

"Мы с любым выстроим отношения. Мы больше не хотели бы видеть здесь жуликов", - сказал Лукашенко.