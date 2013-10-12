Китайская компания может стать владельцем 30% акций Peugeot Citroen

Французский автопроизводитель PSA Peugeot Citroen планирует заключить с китайской компанией Dongfeng Motor соглашение.

В рамках этого соглашения китайская сторона выкупит 30% акций PSA Peugeot Citroen, тем самым поддержит французскую компанию в нелегкий для нее период. Согласно информации китайской газеты China Business News сумма сделки может составить 10 млрд юаней (1,63 млрд долл.), сообщают Вести Экономика.

"У нас существует партнерство с Dongfeng, и мы думаем, как мы можем расширить его, но никаких решений не принято. Компания изучает новые промышленные и коммерческие проекты развития с разными партнерами, включая финансовые последствия, которые могут их сопровождать", - заявили в PSA.

На данный момент у PSA и Dongfeng работают три совместных сборочных завода в Китае. Автопроизводители уже заявили в сентябре, что собираются углублять партнерство.

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Peugeot терпит серьезные убытки, что обусловлено неполной работой французских заводов. В минувшем году, когда объемы продаж в ЕС сократились до минимального значения за год, автопроизводитель понес убыток на 5 млрд евро.