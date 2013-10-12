Российскую космическую промышленность возглавит президент "АвтоВАЗа" - СМИ

В пятницу председатель правительства Дмитрий Медведев провел закрытую встречу с вице-премьером Дмитрием Рогозиным и директором завода АвтоВАЗ Игорем Комаровым, пишет российская газета "Коммерсантъ".

Источники "Ъ" утверждают, что премьер принципиально одобрил кандидатуру господина Комарова на пост главы Объединенной ракетно-космической корпорации. Назначению будет предшествовать подписание президентом Владимиром Путиным указа о создании ОРКК — это, по данным "Ъ", произойдет уже во вторник.

Как рассказал "Ъ" высокопоставленный источник в правительстве, основной темой встречи Дмитрия Медведева с Дмитрием Рогозиным и Игорем Комаровым стало грядущее назначение последнего на пост формируемой Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).

"Премьер принципиально одобрил его кандидатуру",— подчеркнул собеседник "Ъ", добавив, что в ходе встречи были также затронуты проблемные вопросы о состоянии и перспективах ракетно-космической промышленности, а также о путях взаимодействия корпорации и Федерального космического агентства (Роскосмос).

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