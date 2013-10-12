Кабмин поддержал запрет моющих средств на основе фосфатов

Кабинет министров Украины 9 октября одобрил проект закона о постепенном выводе с рынка Украины моющих средств на основе фосфатов, сообщается на Правительственном портале.

Согласно сообщению, разработанный Министерством экономического развития и торговли законопроект предусматривает введение ограничений на содержание фосфатов в синтетических моющих средствах и товарах бытовой химии, в частности, с 1 января 2014 года - на 17%; с 1 января 2016-го - на 10%; с 1 января 2019-го - на 5% и с 1 января 2021 года на 0,7%. Также предусмотрена ответственность за нарушение требований закона в виде штрафа в размере 200% стоимости производимой или импортируемой продукции (по оптово-отпускным ценам).

«Внедрение этого проекта Закона будет способствовать поэтапному переходу отечественных производителей синтетических моющих средств на малофосфатные и бесфосфатные технологии. Преимущества очевидны: усиление защиты здоровья граждан, обеспечение охраны окружающей природной среды, сокращение затрат на очистку водных объектов, возможность реализации продукции на европейском рынке согласно действующим в ЕС стандартам», - приводятся в сообщении слова первого замминистра экономического развития и торговли Анатолия Максюты.

Как свидетельствует статистика, в течение 2012 года в бассейн реки Днепр поступили 2482 тонны фосфатов, Черное море - 851 тонна. Пр этом имеющиеся очистные сооружения не рассчитаны на большие объемы очистки сточных вод, содержащих фосфаты, а их модернизация требует выделения значительных финансовых ресурсов. В частности, реконструкция только Бортнической станции аэрации требует около 5 млрд грн инвестиций.

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В сообщении отмечается, что Италия, Австрия, Южно-Африканская Республика, Корея, Голландия, Норвегия, Германия, Канада, США и Япония добровольно отказались от применения в быту моющих средств на основе фосфатов. Для стран ЕС Регламентом Европейского Парламента и Совета ЕС «О моющих средствах» в 2013 году установлены жесткие ограничения по использованию фосфатных стиральных порошков и моющих средств. В то же время, запрещенные в странах ЕС моющие средства попадают на рынок Украины, ставя под угрозу экологическую безопасность государства и здоровье населения.

Также сообщается, что проект Закона согласован со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, поддержан Ассоциацией химиков Украины, профильными научными организациями, общественными экологическими организациями.

Как сообщал УНИАН, 11 июля 2013 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О государственном регулировании в сфере моющих средств», которым предлагается внедрить ограничения по производству, использованию, ввозу в Украину моющих средств на основе фосфатов. Авторами данного законопроекта являются народные депутаты из фракций Партии регионов, «Батькивщина» и «УДАР».