КрАСЗ увеличил производство автомобилей на 91%

Производственное объединение "Кременчугский автосборочный завод" (КрАСЗ, Полтавская обл.) в январе-сентябре 2013 года, по сравнению с соответствующим периодом 2012 года, увеличило производство автомобилей на 90,8%, или на 2 134 шт. - до 4 484 шт.,сказано в сообщении предприятия, переданном в горисполком Кременчуга.

По данным предприятия, завод работает в зависимости от поставки комплектующих и заказов.

На предприятии также сообщили, что группа компаний АИС в мае возобновила крупноузловую сборку китайских автомобилей Geely на Кременчугском автосборочном заводе в связи с введением в Украине ввозных пошлин на легковые автомобили, под действие которых подпадают и Geely.

16 октября на предприятии будет дан официальный старт производства нового кроссовера от SsangYong - New Korando.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 г.

Предприятие специализируется на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей. Предприятие входит в группу компаний АИС.

Группа компаний АИС - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

КрАСЗ в 2012 году сократил производство автомобилей вполовину по сравнению с 2011 годом - до 3280 шт.

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