Крюковский завод уменьшил выпуск грузовых вагонов на 39%

Крюковский вагоностроительный завод (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-сентябре 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, уменьшил выпуск грузовых вагонов на 38,8%, или на 3 тыс. 340 шт., - до 5 тыс. 260 шт., сообщила УНИАН пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, за отчетный период предприятие увеличило выпуск пассажирских вагонов на 19,2% - до 62 штук с 52, выпущенных в январе-сентябре 2012 года.

Напомним, Крюковский вагоностроительный завод по итогам 2013 года планирует уменьшить производство грузовых вагонов почти в 2 раза - до 6 тыс. шт.

Россия приостановила для Крюковского вагоностроительного завода действие сертификата на грузовые вагоны.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2012 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4% - до 11 тыс. 005 шт., а пассажирских - в 2,5 раза - до 69 шт.