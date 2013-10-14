Промпроизводство еврозоны за месяц выросло лучше прогноза

Объем промышленного производства в еврозоне в августе вырос на 1% в месячном исчислении, но сократился на 2,1% в годовом, сообщает "Прайм" со ссылкой на европейское статистическое агентство Евростат.

Данные оказались лучше прогноза аналитиков, ожидавших роста производства на 0,8% по сравнению с июлем и снижения на 2,5% - в годовом выражении.

Промпроизводство в 28 странах ЕС в августе увеличилось на 0,5% в месячном исчислении и уменьшилось на 1,6% по сравнению с августом 2012 года.

Объем производства товаров длительного пользования в августе в месячном исчислении вырос на 0,8% в еврозоне, но снизился на 0,9% в ЕС. Объем производства товаров краткосрочного пользования по сравнению с июлем возрос на 0,5%. В целом по Евросоюзу производство этой категории товаров уменьшилось на 0,3%.

Производство в топливно-энергетическом комплексе в еврозоне повысилось на 0,4% в 17 странах валютного союза и на 0,2% в ЕС. Производство промежуточных товаров возросло на 0,9% и 0,8% соответственно.

Наибольшего роста промпроизводства в августе добились Португалия (+8,2%), Мальта (+7,2%) и Чехия (+4,7%). Максимальный спад был зафиксирован в Эстонии (-3,5%), Швеции (-2,8%) и Латвии (-2%).

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в августе 2013 года по сравнению с августом 2012 года сократилось на 5,4%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По информации Госстата, по отношению к июлю 2013 года зафиксировано сокращение промпроизводства на 2,5%.