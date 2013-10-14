В России возбудили дело на главу «Уралкалия»

Следственный комитет РФ возбудил в отношении гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера уголовное дело и намерен подготовить документы для его экстрадиции из Белоруссии. Об этом сообщается в пресс-релизе СК, передает lenta.ru.

Дело возбуждено по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Кроме того, СК завел дело о злоупотреблении служебными полномочиями в отношении бывшего первого заместителя Белорусской калийной компании (БКК) Константина Солодовникова.

СК пояснил, что дела возбуждены по результатам рассмотрения материалов, поступивших из правоохранительных органов Белоруссии. Из этих документов следует, что Баумгертнер и Солодовников злоупотребляли своими полномочиями во время работы в БКК, заключает СК.

11 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск согласен передать Баумгертнера Москве, но только в том случае, если в России в отношении него будет заведено уголовное дело. Тогда же глава государства сообщил, что белорусские следователи переквалифицировали обвинения гендиректору «Уралкалия» на статью «хищение».

СК Белоруссии арестовал Баумгертнера 26 августа по подозрению в нарушении статьи о злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, руководитель «Уралкалия», занимавший ранее пост гендиректора БКК, вместе с несколькими топ-менеджерами БКК пытался установить контроль над каналами сбыта калия. Белорусский СК возбудил дело в том числе в отношении миллиардера Сулеймана Керимова — одного из крупнейших акционеров «Уралкалия».