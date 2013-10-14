Компания Абрамовича приостановит производство на сталелитейном заводе в США

Горно-металлургическая компания Evraz plc (Великобритания), осуществляющая основную деятельность в России, приостановит производство на сталелитейном заводе Evraz Claymont (г.Клеймонт, штат Делавэр, США) из-за ослабления рыночного спроса и большого объема импорта. Об этом говорится в сообщении Evraz, передает ИТАР-ТАСС.

Evraz Claymont производит листовую сталь. Объем производства за 1-е полугодие 2013 и за весь 2012 год составил 171,5 тыс. и 348 тыс. тонн соответственно.

В течение следующих двух месяцев 375 сотрудников предприятия будут заняты обработкой и отправкой произведенной продукции, а также подготовкой завода к остановке производства. Компания рассмотрит возможность возобновления работы Evraz Claymont, как только рыночные условия улучшатся, отмечается в сообщении.

Данное решение не окажет негативного воздействия на финансовые показатели Evraz North America; потребности клиентов завода в Клеймонте будут обеспечены предприятиями компании в Портленде, штат Орегон (США), и Реджайне, провинция Саскатчеван (Канада).

"Мы признательны сотрудникам за все усилия, направленные на повышение эффективности Evraz Claymont, - заявил исполнительный вице-президент дивизиона плоского проката Evraz North America Джон Занески. - К сожалению, рыночные условия остаются сложными и непредсказуемыми, что не позволяет прогнозировать позитивные перемены".

Все сотрудники предприятия, за исключением небольшой группы, которая останется для поддержания актива в должном состоянии, в соответствии с американским законом получили соответствующее уведомление.

Компания совместно с администрацией губернатора штата в настоящее время оценивает возможные варианты возобновления работы завода.

Evraz является одной из крупнейших в мире вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний с активами в России, на Украине, в Европе, США, Канаде и Южной Африке и количеством сотрудников, превышающим 110 тыс. человек. По результатам 2011 года компания заняла 17-е место в мире по объемам производства стали. В 2012 году Evraz снизил выпуск стали на 4,9% до 15,9 млн тонн, стальной продукции - на 4% до 15,7 млн тонн.

Основной акционер Evraz - кипрская компания Lanebrook (65,76% акций). Бенефициарами Lanebrook являются бизнесмен Роман Абрамович, председатель совета директоров Evraz Александр Абрамов, президент Evraz Александр Фролов и неисполнительный директор Evraz Евгений Швидлер.