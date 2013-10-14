Украина и Россия подпишут «дорожные карты» в космической промышленности и авиации

Калуга. Украина и Россия подпишут «дорожные карты» сотрудничества в космической промышленности и авиации по итогам заседания Комитета по вопросам сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров после посещения калужского завода концерна Mitsubishi/Citroen/Peugeot.

«Завтра большой диалог по всем абсолютно направлениям сотрудничества. Как мне сегодня доложили, к подписанию подготовлены документы - это две большие, очень серьезные «дорожные карты» о сотрудничестве в космической промышленности, в авиации», - отметил украинский премьер.

Азаров также выразил надежду, что «завтрашний диалог активизирует сотрудничество Украины с Российской Федерацией».

«И как совершенно справедливо недавно высказался Владимир Владимирович (Президент РФ Путин - УНИАН), куда бы мы не шли, все равно встретимся. Как иногда критикуют нас, что мы будем подписывать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Но я думаю, что это не будет препятствовать, а наоборот, активизирует сотрудничество и заинтересованность», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Азаров находится с рабочим визитом в Калуге (РФ).

Во вторник, 15 октября, премьер Украины его российский коллега Дмитрий Медведев примут участие в заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

По итогам заседания предусмотрено подписание ряда двухсторонних документов.