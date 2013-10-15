Азаров предложил России разработать общую космическую стратегию

Калуга. Премьер-министр Николай Азаров призвал Российскую Федерацию совместно с Украиной разработать стратегию сотрудничества в космической отрасли на 10-15 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров заявил во время 10-го заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской Межгосударственной комиссии в Калуге (Россия).

«Украина и Россия сохраняют лидирующие позиции в сфере развития космонавтики. Мы их можем не просто сохранить, но и развить… Но развитие в этой отрасли требует и развития других направлений. Мы за 20 лет после развала бывшего Советского Союза… потеряли главное – не ставили амбициозные задачи, решение которых позволяет поднимать на новый уровень технологии, знания. Мы начали рыночно мыслить - это прекрасно, но, вместе с тем, мы снизили планку решения задач. На это я хотел бы обратить внимание Комитета. Мы обсудили многие проблемы, нашли конструктивные решения… Но я бы хотел использовать нашу встречу для постановки более масштабных задач, которые мы совместно можем решать», - сказал премьер.

Азаров уточнил, что речь идет о проектах в космической и авиационной отраслях.

«Давайте спросим, кто может создать такой военно-транспортный самолет, как создали мы с вами – Ан-70?.. Может сейчас задуматься, что будет через 10-15 лет и заложить основу нашего сотрудничества? Хорошую ракету. Почему нам ее не сделать? Давайте не потеряем наше сотрудничество», - призвал украинский премьер.

Как сообщал УНИАН, в августе текущего года премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству экономического развития и торговли Украины, Министерству финансов Украины, Министерству иностранных дел Украины и ряду других ведомств подготовить расширенное заседание, на котором должны быть разработаны механизмы предоставления помощи украинской авиакосмической отрасли как наиболее перспективной в Украине.

При этом он сообщил, что правительство готовит новую программу государственной поддержки авиакосмической отрасли, отметив, что большинство существующих программ реализуются совместно с Россией, в том числе серийное производство самолетов Ан-148, серийное производство пассажирских самолетов Ан-140, модернизация самолетов Ан-144, разработка и серийное производство военного самолета Ан-70 с двигателем Д- 27.