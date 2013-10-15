Украина и Россия договорились завершить совместные испытания Ан-70 до февраля

Украина и Россия договорились завершить совместные летные испытания военно-транспортного самолета Ан-70, окончательный срок которых неоднократно переносился, до 1 февраля 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал источник, принимающий участие в 10-м заседании комитета по экономическому сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии.

«Стороны договорились, что в итоговом протоколе 10-го заседания будет зафиксировано совместное согласованное решение о том, что до 1 февраля 2014 года должны быть завершены совместные летные испытания Ан-70», - сказал собеседник агентства.

По его словам, по итогам этих испытаний будет принято окончательное решение об организации серийного производства этого воздушного судна. Собеседник агентства напомнил, что последние несколько лет главный заказчик Ан-70 Министерство обороны России медлило с участием в летных испытаниях и сейчас впервые зафиксирована конкретная дата, когда должно быть принято принципиальное решение о судьбе этого совместного проекта.

По его словам, на данный момент проведено более 800 необходимых испытаний и еще осталось около 80 испытательных полетов, что по оценкам специалистов, можно сделать в течение 2-3 месяцев.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года ГП «Антонов» завершило глубокую модернизацию систем самолета Ан-70: обеспечен переход на полностью цифровое управление бортовыми комплексами и системами, электронно-лучевые трубки в кабине пилотов заменены на жидкокристаллические индикаторы, бортовые электронно-вычислительные машины заменены на более продуктивные. В полном объеме завершены статические и усталостные испытания Ан-70. Самолет имеет достаточный запас конкурентоспособности не только по характеристикам планера и силовой установки, но и бортовых систем.

Президент - генеральный конструктор государственного предприятия «Антонов» Дмитрий Кива в июне т.г. сообщал, что Украина и Россия намерены в ближайшее время завершить совместные государственные испытания самолета Ан-70. В свою очередь глава российской «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Михаил Погосян отмечал, что решение о дальнейшем совместном производстве Ан-70 и его последующей продаже может быть принято только по завершению всех испытаний.