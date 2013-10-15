Украина и РФ согласовали дорожные карты в сфере космоса и инвестиций

Украина и Российская федерация подписали ряд двусторонних документов, в том числе Дорожную карту по реализации Программы украинско-российского сотрудничества в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях на 2012-2016 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, премьер-министры Украины и РФ Николай Азаров и Дмитрий Медведев подписали итоговый Протокол Десятого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии и Дорожную карту относительно урегулирования вопросов в сферах инвестиционного, финансового и отраслевого сотрудничества Украины и РФ.

Также глава Государственного космического агентства Украины Юрий Алексеев и глава Росграницы Дмитрий Безделов, руководитель Роскосмоса Олег Остапенко подписали Дорожную карту по реализации Программы украинско-российского сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях на 2012-2016 гг. и Меморандум о взаимопонимании между государственным космическим агентством Украины и Федеральным космическим агентством (РФ) относительно сотрудничества в использовании национальных космических средств дистанционного зондировании земли гражданского назначений.

Как сообщал УНИАН, накануне Азаров и Медведев провели встречу в формате «тет-а-тет».

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